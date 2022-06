Ein Zentrum für Straßwalchen: Am Plan gibt es das neue Gemeindeamt schon

Ein neues Gemeindeamt muss her, da ist man sich in Straßwalchen einig. Nun haben HTL-Maturaten eines entworfen. Doch noch ist eine entscheidende Frage offen.

Straßwalchen hat große Pläne, was ein neues Gemeindeamt angeht. Konkretisiert haben diese nun vier Schüler der HTL in Salzburg. Sie haben im Rahmen der Matura einen Neubau des Gemeindezentrums mitsamt Wohnungen geplant, betreut von Hans Peter Enzesberger, Architekt und Lehrer an der HTL Salzburg, Abteilung für Bautechnik-Hochbau sowie selbst Straßwalchener.

"Mir ist wichtig, den Schülern praxisnahen Unterricht zu vermitteln und sie mit entsprechenden Aufgabenstellungen zu konfrontieren." Esmin Ametovic, Marin Cakaric, Ibrahim Alic und Gordan Pocuc erarbeiteten daraufhin einen ...