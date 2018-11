Eine Frau und drei Männer: Ein Quartett kandidiert in Hallein

Jetzt haben auch die Grünen ihre Bürgermeisterkandidatin für die Wahl am 10. März 2019 in der zweitgrößten Stadt des Landes nominiert: Die Landtagsabgeordnete Kimbie Humer-Vogl tritt an.

ÖVP, SPÖ und FPÖ hatten ihre Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Hallein schon nominiert. Nun steht auch die Bewerberin der Grünen fest. Für die ÖVP tritt Vize-Bgm. Max Klappacher an, für die SPÖ Vize Alexander Stangassinger und für die FPÖ der Quereinsteiger Peter Mitterlechner. Die Grünen stellen eine Frau auf: Kimbie Humer-Vogl. Die 47-jährige Landtagsabgeordnete ist erst vor Kurzem in die Gemeindevertretung eingezogen, wo auch ihr Ehemann Wilfried Vogl ein Mandat inne hat. Wilfried Vogl wird Listenerster der Grünen in der Gemeindevertretungswahl am 10. März nächsten Jahres sein.

Die grüne Kandidatin stellte sich am Dienstag vor. Sie setzt vor allem auf die Themen Familienfreundlichkeit, Kinderbetreuung, Pflege und umweltfreundlicherer Verkehr.

"Um Familie, Kinderbetreuung und Pflege kümmern sich in unserer Gesellschaft nach wie vor hauptsächlich Frauen. Doch über die Rahmenbedingungen, welche Frauen in diesen Bereichen vorfinden, entscheiden meist männlich dominierte politische Gremien." Das will Kimbie Humer-Vogl, von Beruf klinische Psychologin, ändern. Hallein habe in Sachen "familienfreundlicher Infrastruktur" jedenfalls durchaus Nachholbedarf. In der Kinderbetreuung fehle es an Plätzen, "und zum Teil sind die Öffnungszeiten zu wenig flexibel." Vor allem in den Ferienzeiten seien Eltern vor große Herausforderungen gestellt und dringend auf attraktivere Angebote angewiesen.

Mindestens genauso groß sei das Problem bei den Pflegeplätzen: "Für Senioren und Seniorinnen, die beispielsweise als Pflegefall aus dem Krankenhaus entlassen werden, ist es oft nicht möglich, zeitnah einen Pflegeplatz zu bekommen. Für die Pflege daheim wiederum braucht es mehr Entlastungsangebote für pflegende Angehörige."

"Noch sehr viel Luft nach oben" habe Hallein auch beim Thema Verkehr. "Der Verkehr legt unsere schöne Stadt täglich zu Stoßzeiten, aber auch an den Reisewochenenden regelmäßig lahm. Die hohe Verkehrsbelastung führt immer wieder zu besorgniserregenden Luftwerten." Attraktive Angebote, die den Umstieg vom Auto auf Bus, Bahn oder auch das Fahrrad erleichtern, seien das Gebot der Stunde, ist die Bürgermeister-Kandidatin überzeugt. "Andere Städte zeigen vor, welche Veränderungen im Mobilitätsverhalten zum Beispiel ein gut ausgebautes Radwegenetz plötzlich bringt. Das können wir in Hallein auch, wir müssen es nur wollen."