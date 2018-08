Am langen 380-kV-Nachspiel haben alle Beteiligten ihren Anteil.

Das Projekt 380-kV-Leitung reicht 25 Jahre - ins vergangene Jahrhundert - zurück. Der erste Teil vom oberösterreichischen Innviertel bis in den Norden der Stadt Salzburg ist 2011 in Betrieb gegangen. Für den zweiten Teil von Elixhausen zur österreichischen "Strom-Drehscheibe" nach Kaprun ist eine rechtskräftige Genehmigung noch immer nicht in Sicht, obwohl das Projekt 2012 beim Land Salzburg eingereicht worden ist.