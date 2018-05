Eine neue Frau für das Schloss Mirabell

Verheiratet, keine Kinder, in Gnigl-Langwied daheim: Mit Erscheinungstag dieser Ausgabe wird Michaela Fischer als Gemeinderätin angelobt.

Redaktion:

Redaktion:

Redaktion: Karin Dollinger wechselt in den Landtag. Sie folgen ihr im Gemeinderat nach. Warum geht ein junger Mensch diesen Schritt?

Michaela Fischer: Ich bin familiär vorbelastet, der Vater Betriebsrat, die Mutter Gemeindepolitikerin in Golling, meiner Heimatgemeinde. Ich selbst war schon in der Gewerkschaftsjugend, zeitweise sogar Vorsitzende. Beruflich beschäftige ich mich in der Arbeiterkammer mit Sozialpolitik. Da war dieser Weg irgendwo vorgezeichnet.

Welche Themen sind die Ihren?

Ich werde im Sozial- und Planungsausschuss vertreten sein. Ich habe mich schon während des Jus-Studiums und beruflich mit Sozialversicherungsrecht beschäftigt und kann da Expertenwissen einbringen, was Fragen rund um die Mindestsicherung und Sozialhilfe angeht. Auch mit dem Behindertenrecht habe ich mich auseinandergesetzt.

Sie haben vor zwei Wochen erst eine Info-Veranstaltung zum neuen Erwachsenenschutzgesetz abgehalten. Worum gehts?

Das Gesetz ersetzt das derzeit noch geltende Sachwalterschaftsrecht mit dem Ziel von gleichberechtigter Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit Behinderung. Dabei rückt die Selbstbestimmung in den Mittelpunkt. Eine Vertretung soll nur so lang und weit erfolgen, wie es unbedingt nötig ist.

Momentan brennt die Finanzierung der Pflege allen unter den Nägeln. Ihr Statement dazu?

Ein komplexes Thema, über das man die Menschen nicht vergessen darf. Es kann jeden treffen und am Ende sollte es nicht darauf ankommen, ob jemand Geld hat oder nicht. Das sollte sich jeder verinnerlichen.

Frauenpower ab sofort auch im Planungsausschuss - Johanna Schnellinger als Vorsitzende und Sie neu mit im Boot ...

... Bauen und Planen sind traditionell männliche Felder. Ich freue mich, wo immer Frauen in technische Bereiche vordringen (lacht). Ganz einfach, weil sie wieder andere Blickwinkel mitbringen und die Debatten dann hoffentlich bunter werden.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Viel Sport: wandern, Rad fahren, auf den Klettersteig. Und lesen: Ich bin eine

echte Leseratte.

Ganz kurz noch...

Ich bin eine Teamplayerin, Perfektionistin, stets bereit Neues zu lernen, grundsätzlich einmal ein positiver Mensch



In fünf Jahren möchte ich mit meinem Tun zufrieden sein



Dieses Buch hat mich beeindruckt: Das Lied von Eis und Feuer (George R. R. Martin) - das ist ein Wahnsinnsepos



Ein Ereignis, das mein Leben verändert hat: die Entscheidung, politisch aktiv sein zu wollen - das war noch in meiner Schulzeit.