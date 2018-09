Eine Partei blickt ins Verderben

Vom Chef abwärts geben alle ihr Bestes, um die SPÖ in den Abgrund zu schicken. Wie soll ein Bernhard Auinger da in fünf Monaten gewinnen?

Es war Montagmittag, als die Salzburger SPÖ eine Aussendung an die Redaktionen schickte. Inhalt: Bundesparteivorsitzender Christian Kern zeige sich "optimistisch für die Gemeindevertretungswahl 2019". Also auch in jener Hinsicht, dass Bernhard Auinger für die SPÖ die Stadt Salzburg wieder rückerobern kann. Schließlich, so der Tenor, würden sich die Erfolge für die Sozialdemokraten quasi von selbst einstellen, wenn die Menschen nur kapieren würden, was Schwarz-Blau alles anrichte.