Eine Stimme entscheidet gegen das "Thermal Resort-Dorf" in St. Martin/Lofer

Die Gemeindevertretung entschied mit hauchdünner Mehrheit, das touristische Großprojekt nicht weiter zu verfolgen. Jetzt geht es darum, wie die sechs Hektar große Fläche anderweitig genutzt wird - und um die dringend nötige Sanierung der Sportanlage.

Es war eine Abstimmung auf Messers Schneide, die letztlich durch die Uneinigkeit innerhalb der ÖVP entschieden wurde. Mit acht der 13 Mandate verfügt die Volkspartei über eine absolute Mehrheit in der Gemeindevertretung. Bürgermeister Michael Lackner musste am Ende aber verkünden: "Sechs Stimmen dafür und sieben dagegen. Das Projekt wird nicht weiterverfolgt." Dass das Ganze so endet, hatte der Ortschef durch viele Vorab-Gespräche geahnt. "Es ist um zukunftsweisende Pläne gegangen. Niemand in der Gemeindevertretung hat sich diese Entscheidung leicht gemacht - ...