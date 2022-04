Eines der letzten Holzschindeldächer in Salzburgs Altstadt wird saniert

Im Mai sollen die Arbeiten auf dem Imhofstöckl am Mozartplatz beginnen. Der Stadtsenat stimmt heute über das Vorhaben ab.

Flanieren Passantinnen und Passanten über den Mozartplatz in der Salzburger Altstadt, ist den wenigsten bewusst, dass sie an einer historischen Besonderheit vorbeispazieren. Könnte Mozart von seinem Denkmal aus den Kopf in Richtung Kapuzinerberg drehen, hätte er eine hervorragende Aussicht auf die Rarität. Ihre Geschichte begann mehr als 200 Jahre bevor auf dem Platz 1842 das von Ludwig Schwanthaler geschaffene Mozartdenkmal aufgestellt wurde. Die Rede ist von dem Holzschindeldach auf dem Imhofstöckl mit der Adresse Mozartplatz 5 bis 7. Das zweigeschossige ...