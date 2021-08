Eingriff in Nationalpark für den Naturschutzbund denkbar

Naturschutzbund könnte zustimmen, wenn es nicht anders geht.

In einem offenen Brief an die Landesregierung schreibt der Naturschutzbund Salzburg zu den diskutierten Hochwasserschutzbauten in den Tauerntälern, dass aus seiner Sicht auch Eingriffe in Schutzgebiete nicht gänzlich tabu seien.

Der Obmann des Naturschutzbunds, Winfrid Herbst, konkretisierte am Freitag, dass damit auch der Nationalpark gemeint sei. "Man hat geglaubt, dass die bestehenden Maßnahmen in Mittersill zu 100 Prozent sicher sind. Aber wir sind von den Ereignissen überrollt worden. Man muss sich alles anschauen und wir sind bereit, über ...