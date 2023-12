Einigung bald Schnee von gestern?

Die Schneeentsorgung in der Salzach ist eigentlich als Ausnahme angelegt. Nun wollen die Ortschefs der Anrainergemeinden die Bewilligung über 2024 hinaus verlängern. Der oberste Fischer ist dagegen.

Der Winter hat den Bezirk fest im Griff und die Schneeräumdienste sind im Dauereinsatz. Doch wohin mit den Schneemassen, die sich nach starken Niederschlägen in großen Haufen in den Ortsgebieten türmen? In den sechs Pongauer Gemeinden entlang der Salzach - St. Veit, Schwarzach, St. Johann, Bischofshofen, Pfarrwerfen und Werfen - ist die Möglichkeit zur Schneeentsorgung im Fluss seit 2020 in einem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft geregelt.

Schnee, der noch nicht länger als 48 Stunden liegt oder mit Sicherheit nicht übermäßig verunreinigt ist, darf demnach an festgelegten Rampen in die Salzach gekippt werden. Diese Regelung gilt im heurigen Winter vorerst zum letzten Mal: Die Bewilligung läuft mit 30. November 2024 aus. Spätestens im August müssen die Gemeinden der Behörde demnach ein Schneeräumkonzept vorlegen, das dem "Erlass zur Einbringung von Schneeräumgut in Gewässer" des Landes aus dem Jahr 2013 entspricht. Darin wird klar festgehalten, dass "die Einbringung von Schnee in Fließgewässer nur als Ausnahme, insbesondere nach starken Schneefällen mangels Alternativen anzusehen ist".

Deponie als Ideallösung

Als zu beabsichtigende Ideallösung ("Best Practice") für die Beseitigung von Räumschnee wird in dem Erlass die "Deponie auf gesicherten Flächen" angeführt, wo der Schnee schmelzen und das Wasser im Boden versickern kann.

Ein PN-Rundruf in den sechs betroffenen Gemeinden zeigt, dass die dortigen Bürgermeister offenbar andere Absichten haben. Der einhellige Tenor von Manfred Brugger (St. Veit, ÖVP), Andreas Haitzer (Schwarzach, SPÖ), Günther Mitterer (St. Johann, ÖVP), Hansjörg Obinger (Bischofshofen, SPÖ), Bernhard Weiß (Pfarrwerfen, ÖVP) und Hubert Stock (Werfen, ÖVP) lautet: Man hofft auf eine Verlängerung der Bewilligung und glaubt auch daran. Um dieses Ziel zu erreichen, wird es auch eine neue Übereinkunft mit den Fischereiberechtigten entlang der Salzach brauchen, die in Wasserrechtsverfahren Parteienstellung haben.

"Lassen uns sauberen Fluss nicht abkaufen"

2020 einigte man sich, dass die Schneeeinbringung von den Fischern für fünf Jahre akzeptiert werde. Im Gegenzug verpflichteten sich die Gemeinden, alljährlich im Frühling einen Fischbesatz von 1500 Kilogramm zu finanzieren. Ist die Verlängerung der Vereinbarung also wieder nur eine Frage des Geldes? Bezirksfischermeister Josef Nothdurfter sieht das nicht so: "Wir lassen uns unsere sauberen Gewässer ja nicht einfach so abkaufen", betont er. Insbesondere der oftmals mit dem Schnee eingebrachte Rollsplitt sei für die Fische schädlich. Vor vier Jahren sei der Bescheid den Fischern als Übergangslösung präsentiert worden. "Die Gemeinden hätten sich in der Zwischenzeit um Schneedepots kümmern sollen", sagt Nothdurfter, der sich deshalb gegen eine Verlängerung der bestehenden Regelung ausspricht. Er sieht sich damit auf einer Linie mit dem Landesfischereiverband. Gleichzeitig räumt er aber auch ein: "Ich kann nicht für die Bewirtschafter der einzelnen Flussabschnitte sprechen. Es kann schon sein, dass dem einen oder anderen der finanzierte Besatz so viel wert ist, dass sie den Deal wieder eingehen."

Depotflächen sind vielerorts Mangelware

Dass die Einigung auf eine Verlängerung eine Frage der finanziellen Abgeltung sein wird, vermutet der St. Johanner Bürgermeister Günther Mitterer. Ein noch größerer Aufwand wäre ihm zufolge aber die Erschließung neuer Schneedepots, wenn die Regelung nicht verlängert werden sollte. "Diese Flächen hat kaum eine Gemeinde. Man müsste sie also entsprechend anmieten, und das wäre freilich wieder eine finanzielle Mehrbelastung für die Budgets", sagt Mitterer. Für den Fall der Fälle habe man in der Bezirkshauptstadt aber bereits mögliche Areale im Hinterkopf.

Besonders rar gesät sind die Flächen für potenzielle Depots in Schwarzach, der flächenmäßig kleinsten Gemeinde im Land. "Wir hätten definitiv Schwierigkeiten, wenn die Vereinbarung nicht verlängert wird", meint Bürgermeister Andreas Haitzer. Weniger pessimistisch ist sein Amtskollege im benachbarten St. Veit, Manfred Brugger: "Wir haben ein großes Gemeindegebiet und würden schon Flächen finden. Aber wenn es viel geschneit hat, wie gerade jetzt am Wochenende, greifen wir auf die Möglichkeit zur Entsorgung in der Salzach zurück." Auch der Werfener Ortschef Hubert Stock sieht die Salzach vor allem zu schneereichen Zeiten als notwendigen Puffer: "Wir sammeln den Schnee in Depots und müssen auf die Salzach ausweichen, wenn wir eine gewisse Schwelle überschreiten." Im vergangenen Winter musste man etwa gar keinen Schnee im Fluss entsorgen.

Wie es letztlich mit der Schneeentsorgung in der Salzach weitergeht, wird sich im kommenden Jahr entscheiden. Der Leiter der Gruppe Umwelt und Forst in der Bezirkshauptmannschaft, Robert Kendlbacher, zeigt sich für eine Verlängerung offen. Bisher habe es keine Beschwerden hinsichtlich einer möglichen Verschmutzung der Salzach infolge der Schneeentsorgung gegeben.