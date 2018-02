Einsamer Klubobmann führt Stellvertreter an

Auf der Website seiner Partei Freie Wähler Salzburg (FWS) führt Ex-Team-Stronach-Klubobmann Helmut Naderer seinen Parteikollegen Michael Honzak als Klubobmann-Stellvertreter an.

Das Pikante daran: Der Seekirchner Künstler ist kein Landtagsabgeordneter. Nur solche können Klubobleute oder deren Stellvertreter eines Landtagsklubs sein. "Wir haben Herrn Naderer schon vor Monaten gebeten, das auf der Homepage zu ändern", sagt dazu Landtagsdirektor Wolfgang Kirchtag. Passiert ist das bisher nicht. Das ändert freilich nichts daran, dass Naderer das einzige Mitglied in seinem FWS-Landtagsklub ist. Als Klubobmann organisiert er für ein Bruttogehalt von 8062,40 Euro seine eigene Landtagsarbeit. Der Politiker merkte schon bei der letzten Landtagssitzung an: In seinem Klub herrsche zumindest Einstimmigkeit - "nach kurzer interner Diskussion".

(SN)