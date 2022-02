Einsamkeit lindern: Teams führten in Salzburg 4600 "Haustürgespräche"

Die Stadt Salzburg und das Diakoniewerk hoffen auf eine Verlängerung des vom Sozialministerium geförderten Projektes Salutem.

Seit Juni 2021 ist ein mobiles Team des Diakoniewerks und der Bewohnerservicestellen der Stadt Salzburg im Einsatz, um die negativen Auswirkungen der Coronapandemie abzufedern. In Zweierteams rücken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Gesprächen in die Stadtteile und in Wohnsiedlungen aus, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Zwei Fragen stehen im Zentrum: "Wie geht es Ihnen? und "Brauchen Sie etwas?" Das Projekt Salutem wird vom Sozialministerium gefördert und läuft noch bis April. "Wir werden uns um eine Verlängerung bemühen", ...