Einstiegsgehälter im Magistrat steigen: Pflegepersonal soll am meisten davon profitieren

Neues Gehaltssystem mit 26 Einkommensbändern fertig. Die Mehrkosten sind allein im nächsten Jahr mit 10 Millionen Euro beträchtlich. Profitieren soll das Personal in der Pflege, der Kinderbetreuung, aber auch die technischen Berufe.

Das Land Salzburg hat 2016 ein neues Gehaltssystem eingeführt - mit deutlich höheren Einstiegsgehältern, dafür fallen die Steigerungen im Verlauf des Berufslebens nicht mehr so hoch aus. Der Magistrat der Stadt Salzburg hat zuletzt in so mancher Berufsgruppe wie bei Technikern oder Buchhaltern kaum noch Bewerber für offene Stellen gefunden, weil keine marktkonformen Gehälter bezahlt wurden. Jetzt liegt ebenfalls ein neues Gehaltsschema auf dem Tisch, das sich sehr stark an jenem des Landes orientiert.

Konkret soll es laut ...