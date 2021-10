Einstimmiger Beschluss zur Prüfung eines Laubbläser-Verbots in Salzburg

Bis März 2022 soll klar sein, wie ein Verbot bzw. eine Einschränkung der Verwendung der Geräte rechtlich umsetzbar ist.

Der Landtagsausschuss hat sich am Mittwoch mit gleich zwei Anträgen zu einem Laubbläser-Verbot bzw. einer Einschränkung in der Verwendung dieser Geräte beschäftigt. Am Ende wurde ein Fünf-Parteien-Antrag einstimmig angenommen. Die Landesregierung soll bis Ende März 2022 alle Maßnahmen und einschlägigen Rechtsnormen prüfen, die den Einsatz von Laubbläsern, Laubsaugern sowie von Laubsauger- und Laubbläserkombinationsgeräten und -saugern ganzjährig einzuschränken beziehungswiese reglementieren sollen. Bis 31. März 2022 soll dem Landtag darüber Bericht erstattet werden. Außerdem enthält der Beschluss eine Aufforderung, öffentliche Stellen, Firmen ...