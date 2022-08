Einwände der Anrainer bremsen Wiederaufbau der Pinzgaubahn

Der Wiederaufbau der beim Hochwasser 2021 westlich von Niedernsill in vielen Bereichen zerstörten Pinzgauer Lokalbahn startet frühestens im Frühling 2023. Das gab Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) am Freitag bekannt. Wie die SN berichteten, machten schon die langwierigen Planungen, die zu einer Verschiebung der Behördenverhandlungen führten, den geplanten Baustart im Jahr 2022 höchst unwahrscheinlich. Nun kommen Einwände von einem Teil der Anrainer dazu, die diese bei den Verhandlungen am 17. und 18. August äußerten. Dabei ging es nur um den ersten ...