Einwände gegen neues Bauland in Seekirchen

Die Landesumweltanwaltschaft lehnt eine weitere Umwidmung im Seemoos vehement ab. Bürgermeister versichert, dass alles geprüft worden sei.

Weitere Bauprojekte auf technisch schwierigem Boden in der Nähe des Wallersees in Seekirchen beschäftigen Gemeindepolitiker, Experten, kritische Bürger - und jetzt auch die Umweltanwaltschaft.

Die Salzburger Landesumweltanwaltschaft (LUA) ist vehement gegen die Umwidmung von rund 6500 Quadratmetern Grünland im Bereich Seemoos in ein Wohngebiet. Dass sie die Flächenwidmung rechtlich nicht verhindern kann, ist der LUA klar. Aber sie kündigt Widerstand in darauf folgenden Naturschutzverfahren - mit Parteistellung - an, "sodass eine tatsächliche Bebaubarkeit eigentlich nicht in Aussicht gestellt ...