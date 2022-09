Eisriesenwelt kauft historisches Gebäude in Werfen

Das ehemalige Bezirksgericht im Ortszentrum wird künftig die Büroräume der Eisriesenwelt-Betriebsgesellschaft beherbergen.

Jahrelang versuchte die Gemeinde erfolglos das alte Amtsgebäude zu verkaufen. Entsprechend froh zeigte sich Bgm. Hubert Stock (ÖVP) über den Deal mit der Eisriesenwelt-Betriebsgesellschaft. Diese hatte den Kaufvertrag bereits unterschrieben, nach einem einstimmigen Beschluss der Gemeindevertretung am Montagabend konnte Stock gegenzeichnen. Der Kaufpreis beläuft sich auf 450.000 Euro - das sei in etwa das, was Werfen vor knapp zehn Jahren an den Bund bezahlt und seither investiert habe, so Stock. Eisriesenwelt-Geschäftsführer Friedrich Oedl freut sich auf die Übersiedlung der Verwaltung ...