Elf Jahre nach dem Protest: Luxusprojekt am Rehrlplatz ist fertig

Fast alle Wohnungen sind verkauft, Spitzenpreise von bis zu 19.400 Euro je Quadratmeter inklusive. Rund 49 Millionen Euro brachte das dem Bauträger bisher ein.

So sieht der Rehrlplatz mit Blick zur Festung aktuell aus. Das Projekt ist so gut wie fertig.

Ein mal ein Meter, also ein Quadratmeter Wohnraum, kostet hier bis zu 19.400 Euro - und damit mehr als so manches Auto. Rund elf Jahre nachdem sich erstmals Widerstand gegen die Verbauung des Rehrlplatzes neben dem Unfallkrankenhaus in der Stadt Salzburg rührte, ist das umstrittene Projekt nun fertig gebaut. Es ist der teuerste Fleck Salzburgs.

Fast alle Wohnungen sind verkauft

Die ersten Wohnungseigentümer sind schon eingezogen, bis Ende Juni sollen auch die Außenanlagen fertiggestellt sein. Der ...