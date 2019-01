Elsbethen: Zwei Frauen gegen Tiefenbacher

Der Elsbethner Langzeit-Bürgermeister Franz Tiefenbacher (ÖVP) bekommt es am 10. März gleich mit vier Gegenkandidaten zu tun - davon zwei Frauen als Quereinsteigerinnen.

Seit 25 Jahren ist Franz Tiefenbacher Bürgermeister von Elsbethen. Am 10. März kandidiert der 64-Jährige zum sechsten Mal. Tiefenbacher hatte, außer 1999 bis 2004, stets eine absolute ÖVP-Mehrheit in der Gemeindevertretung hinter sich. 2014 wurde es für seine ÖVP mit 50,7 Prozent (13 von 25 Mandaten) aber knapp. Diese Mehrheit könnte diesmal fallen: Denn der Diplomingenieur hat es heuer gleich mit vier Gegenkandidaten zu tun. Als Erster hat sich im Dezember Christian Wagner (45) von der SPÖ (5 Mandate) aus der Deckung gewagt. Er fordert eine Senkung der Kindergartentarife, eine S-Bahn-Station in Haslach sowie mehr betreutes Wohnen.