Eltern atmen auf: Stadt Salzburg arbeitet an Lösung für Nachmittagsbetreuung in der VS Liefering 1

Eine Baumassenstudie zeigt: Die Überbauung des Turnsaals ist möglich. Das Projekt soll in das Schulbauprogramm aufgenommen werden.

Seit Herbst gibt es für Kinder aus der VS Liefering 1 im benachbarten Pfarrhof eine vom Hilfswerk betreute Schulkindgruppe. Derzeit teilen sich 21 Kinder 11 Plätze. Die Warteliste ist lang. Nun soll eine Lösung am Standort kommen.

Die Kritik von Eltern und von ÖVP-Gemeinderat Christoph Brandstätter zeigt Wirkung. Sie hatten wiederholt die fehlende Nachmittagsbetreuung in der Volksschule Liefering 1 beanstandet. Sie ist der einzige Volksschulstandort in der Stadt Salzburg, an dem die Kinder am Nachmittag nicht betreut werden können, weil in dem 120 Jahre alten und denkmalgeschützten Gebäude der Platz fehlt. In den zehn Klassen sitzen 225 Kinder.

Seit Herbst gibt es nach intensiven Bemühungen von Eltern und mit finanzieller Unterstützung der Stadt im benachbarten ...