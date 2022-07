Eltern nutzen Sozialberatung der Caritas im Kindergarten

Vor einem Jahr startete das Pilotprojekt der Caritas. Bisher hat das Team der Sozialberatung in neun Pfarrkindergärten 253 Beratungsgespräche geführt. Andere Kindergärten können das Angebot jederzeit in Anspruch nehmen.

Was die Eltern belaste, belaste auch die Kinder, sagt Sozialarbeiterin Silvana Engertsberger von der Sozialberatung der Caritas Salzburg. Soziale und finanzielle Probleme in der Familie würden auch in der täglichen Arbeit in den Kindergärten offenbar. Als erste Organisation in Salzburg bietet die Caritas seit einem Jahr im Kindergarten kostenlos Sozialberatung und Unterstützung für Familien an. Für das Gespräch kommt Projektleiterin Engertsberger oder ein Kollege nach der Vereinbarung eines Termins in die Einrichtung. Ziel ist, Probleme so früh als möglich zu ...