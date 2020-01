Elternberatung der Stadt Salzburg könnte in die Kommandantenvilla übersiedeln

Die Aussprache zwischen Landesamts- und Magistratsdirektion am Freitag zur Zukunft der Elterberatungsstelle brachte eine neue Idee zutage - die nun vom Land geprüft wird.

Einen neuen Vorschlag gibt es zur Frage, ob die städtische Elternberatungsstelle in der Gstättengasse 10 bleiben kann - oder auf Wunsch des Landes ins Ausweichquartier in die Fasaneriestraße in Lehen übersiedeln muss. Denn seitens der Stadt wurde bei einem Gespräch am Freitag die ehemalige Kommandatenvilla in der Riedenburg ins Spiel gebracht. Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ): "Sie gehört der GSWB, und damit Stadt und Land, und steht seit zwei Jahren leer. Dort könnte ein Kompetenzzentrum für Kinder und Jugendliche entstehen, gemeinsam mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft (KiJa, Anm.), wo Eltern, Kinder und Jugendliche niederschwellige Beratung und Information erhalten." Denn auch KiJa-Chefin Andrea Holz-Dahrenstaedt hatte im Vorfeld betont, dass sie mit einem Wechsel in ein klassisches Amtsgebäude, wie in Lehen geplant, unglücklich sei. Von Seiten des Landesmedienzentrums heißt es dazu: "Es gibt verschiedenen Varianten, die von Stadt und Land geprüft werden. Die Elternberatung zieht aber auf keinen Fall aus der Stadt weg. Der Umzug in die Fasaneriestraße ist weiter eine Variante. "