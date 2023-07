Emotionale Wohnbau-Debatte in Saalfelden geht in die nächste Runde

Über die zentralen Königgründe wird weiter hitzig diskutiert. Von 600 Wohnungen sei nie die Rede gewesen, rund 250 stehen im Raum.

1000 Unterschriften hatte Monika Innerhofer im Gepäck, als sie Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ) am Dienstag vergangener Woche einen Besuch im Rathaus abstattete. Die Sprecherin der Bürgerinitiative Königgründe (die PN berichteten ausführlich) hatte seit April alle Hebel in Bewegung gesetzt, um eine breite Rückendeckung für ihr Anliegen zu gewinnen. Die zentrale Forderung: "Mit der Bebauung der Königgründe soll erst dann begonnen werden, wenn die Flächen Hartlfeld, ehemaliger Bauhof und Bsuch Süd für die Wohn- und Stadtentwicklung fertig bebaut und benutzt sind."

In einem Schreiben - adressiert an den Bürgermeister sowie die gesamte Gemeindevertretung - hält sie unter anderem fest: "Jede einzelne Unterschrift steht für einen Menschen, der entweder in Saalfelden wohnt oder durch Arbeit und/oder Familie eng mit dieser Stadt verbunden ist. Jede dieser Unterschriften steht für den tiefen Glauben an die Demokratie, in der die Politik weitsichtig und im Sinne der Bevölkerung Entscheidungen trifft."



Fotomontage sorgte für Ärger und Unverständnis

Erich Rohrmoser sagt, er nehme die Anliegen der Initiative ernst, im Gespräch mit den PN kritisiert er aber die Vorgehensweise: "Hier wurde von Anfang an mit falschen Zahlen hantiert. Es geht nicht um 600 Wohnungen, sondern um rund 250. Und es war nicht seriös, dass auf Facebook eine Fotomontage verbreitet wurde, in die ein komplett anderes Wohnprojekt in die Gegend hineingearbeitet wurde." Einer Forderung kann Rohrmoser viel abgewinnen: "Es sollen zuerst andere Flächen bebaut werden, dazu zähle ich insbesondere das alte Bauhofareal - aber das war ohnehin so gedacht. Wann die Königgründe in Angriff genommen werden, muss man immer wieder bedarfsgerecht abwägen. Es geht um ein Wohnbaugebiet für die nächsten Jahrzehnte."

Monika Innerhofer sagt, die Zahl der 600 Wohnungen käme nicht von ungefähr, der Bürgermeister habe sie bei den "Stadtgesprächen" im Kunsthaus Nexus erwähnt. Wie dem auch sei: Dass es ein Bekenntnis zur vorherigen Bebauung des alten Bauhofs gebe, sei begrüßenswert. "Das sehe ich schon als Gewinn. Und vielleicht landen die Pläne zur Bebauung der Königgründe dann wie so vieles in Saalfelden in einer Schublade."

"Die einzige Möglichkeit ist eine neue Straße"

Die Königgründe umfassen einen guten Teil der rund drei Hektar großen Baufläche, die Zahl von rund 250 Wohnungen im Endausbau betrifft aber auch die angrenzenden Wiechenthaler- bzw. Leitgöbgründe, wo es zuerst mit der Bebauung losgehen könnte, betont Rohrmoser.

"Man muss der Firma Leitgöb die Chance geben, die Fläche zu nutzen. Aber ich würde mir eine Zufahrt vom Billa Plus zum Wiechenthaler-Parkplatz erhoffen", sagt Innerhofer. "Diese Idee wird schon lange gehegt. Aber leider ist da derzeit keine Einigung mit den Grundbesitzern zu erzielen. Die einzige Möglichkeit ist eine neue Straße nach dem Stadttor rechts den Hang hinauf. Ohne diese Anbindung wird es nicht gehen", antwortet Rohrmoser.



Intensiver Austausch beim "Offenen Atelier"

Bezüglich der Quartiersentwicklung Königgründe läuft bis in den Herbst hinein ein kooperatives Verfahren, in dem die Grundlagen für die Umwidmung erarbeitet werden sollen. Am Mittwoch voriger Woche wurde ein "offenes Atelier" zur Bürgerbeteiligung abgehalten. Bei einem ersten Ideenfindungs-Termin sind bereits 111 Inputs gesammelt worden. Dieses Mal gab ein beauftragtes Quartett bestehend aus zwei Architektinnen, einer Landschaftsarchitektin und einer Städteplanerin Einblicke in den aktuellen Stand der Visionen. Bald aber begannen Projektgegner/-innen damit, kritische Fragen aufzuwerfen, die sinngemäß wie folgt lauteten: Warum wird hier Grünland umgewidmet, wenn der Bedarf gar nicht gegeben ist? Wie soll der zusätzliche Verkehr durch das Stadttor bewältigbar sein? Warum will Saalfelden mit einem solchen Projekt die Gemeindekasse aufpolieren?

Mit Gospa Radovic (28) ergriff zudem eine Fürsprecherin das Wort, hinterher schickte sie den PN einen Leserbrief (siehe Seite 15). Rohrmoser stellte sich den Fragen und kam zum Schluss: "Ich finde, es war eine, gute, interessante Veranstaltung. Wir sind hier in einem Prozess und ich wünsche mir, dass die Diskussion jetzt von allen Seiten fair geführt wird." Die Bebauung sei ohnehin noch Zukunftsmusik.