Empörung über Maskenpflicht in Krabbelgruppen: Minister korrigiert Verordnung

Für Kleinkinder sei die Mimik ihres Gegenübers unverzichtbar, sagen Pädagoginnen. Müsse man das Gesicht hinter einer Maske verbergen, schade man dem Kindeswohl. Das Ministerium stellt nun in Aussicht, die Verordnung abzuändern.

Nach heftigen Protesten von Eltern und Elementarpädagoginnen in Krabbelgruppen stellt das Sozialministerium für Donnerstag eine Korrektur der am 25. Jänner in Kraft getretenen Covid-19-Notmaßnahmenverordnung in Aussicht. Für Empörung sorgt, dass das pädagogische Personal zusätzlich zur wöchentlichen Testung auf das Corona-Virus während der Betreuung der Kinder durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Das gilt auch dann, wenn das Testergebnis negativ ist. Außerhalb der Gruppe herrscht FFP2-Masken-Pflicht.

Das durchgehende Tragen einer Maske im täglichen Umgang mit Kleinkindern sei aus pädagogischer Sicht ...