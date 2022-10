Endergebnis in Salzburg: Van der Bellen legte mit Wahlkarten deutlich zu

Das andere Extrem war das Ergebnis von FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz, dessen Abschneiden durch die Wahlkarten schlechter ausfiel.

Die Auszählung von landesweit 44.804 Wahlkartenstimmen hat das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl in Salzburg noch verändert - die Reihung der sieben Kandidaten blieb aber gleich. Am meisten profitierte von der Briefwahl wie zu erwarten Amtsinhaber Alexander Van der Bellen, auf den landesweit 69 Prozent der Wahlkartenstimmen entfielen. Sein Anteil am Gesamtergebnis stieg dadurch von 58 auf 59,9 Prozent der gültigen Stimmen. Besonders stark war Van der Bellens Zuwachs in der Stadt Salzburg. Dort entfielen drei von vier der rund 16.000 Wahlkartenstimmen auf den Amtsinhaber, der dadurch in der Landeshauptstadt von 64 auf 66,7 Prozent zulegte.

Der Abstand zum zweitplatzierten Walter Rosenkranz wurde größer

Das andere Extrem ist das Ergebnis von FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz, dessen Abschneiden durch die Wahlkarten schlechter ausfällt. Sein vorläufiges Ergebnis am Sonntag lag noch bei 18,2 Prozent, mit der Auszählung der Briefwahlstimmen wurde es am Montag auf 16,9 Prozent korrigiert. Der Abstand zwischen Platz eins und zwei vergrößerte sich folglich gegenüber dem Sonntag von 39,8 auf 43 Prozentpunkte.

Von der Auszählung der Wahlkartenstimmen geringfügig profitiert haben Dominik Wlazny (Bierpartei) und Heinrich Staudinger - ihr Ergebnis wurde um jeweils 0,1 Prozentpunkte nach oben korrigiert. Der Stimmenanteil von Tassilo Wallentin ging hingegen von 9,1 auf 8,7 Prozent zurück, jener von Gerald Grosz sank von 4,7 auf 4,4 Prozent. Das Ergebnis von MFG-Kandidat Michael Brunner blieb nach Auszählung der Wahlkartenstimmen gleich bei 2 Prozent.

Die Wahlbeteiligung betrug 66,4 Prozent - 3,1 Prozentpunkte weniger als im ersten Wahlgang der Bundespräsidentenwahl 2016. Von den 260.828 abgegebenen Stimmen waren 254.102 gültig. In Summe waren 54.375 Wahlkarten von den Gemeinden ausgestellt worden. Abgegeben wurden auf diesem Weg letztlich 44.804 Stimmen - um 15.000 mehr als bei der Vergleichswahl 2016.