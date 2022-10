Munderfing: Noch ein Windrad eröffnet

Nahe der Landesgrenze zu Salzburg ging das sechste Windrad in Betrieb. In Salzburg ist man über die Planungen noch nicht hinausgekommen.

Es war schon beinahe ein Volksfest: Die Munderfinger Ortsmusikkapelle spielte auf, Frauen und Männer traten zum Schraubenweitwurfbewerb an, für die Kleinen gab es "Wilder Wind"-Spiele. Der Anlass für all das ist über 160 Meter hoch - das neue Windrad in Munderfing.

Am Nationalfeiertag fand die Eröffnungsfeier für das sechste Windrad des "Gemeindewindparks Munderfing" statt. Mehr als tausend Besucher und Besucherinnen wurden gezählt. "Es war ein voller Erfolg, wir waren total überrascht von den vielen Besuchern", sagte Windpark-Geschäftsführer Erwin ...