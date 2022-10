Kein Warmwasser an Schulen in der Stadt Salzburg?Plan löst heftige Kritik aus

Stadträtin Martina Berthold selbst betonte, dass noch keineswegs fix sei, wo das Warmwasser abgedreht werde und wo nicht.

Kritik am Energiesparvorhaben von Baustadträtin Martina Berthold (Bürgerliste) gibt es von Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP). Berthold will die Warmwasserversorgung in jenen städtischen Gebäuden einstellen, wo das möglich sei - auch an Schulen und Kindergärten.

In einem Schreiben vom 6. Oktober werden alle Abteilungsleiter des Magistrats darauf hingewiesen, dass im Stadtratskollegium beschlossen worden sei, in allen städtischen Gebäuden die Warmwasserversorgung stillzulegen. Ausgenommen sind Wohnnutzungen sowie der Bauhof, die Berufsfeuerwehr und die Kantine. Auch Sonderschulen und die ...