Energieprojekte sollen in Salzburg bei Umweltprüfung Vorrang bekommen

Das kündigte die ressortzuständige Martina Berthold nach der Klausur des grünen Landesvorstands an. Zudem fordern die Grünen eine Erhöhung des Heizkostenzuschusses von 300 auf 750 Euro.

Die Betreiber von großen Vorhaben zum Ausbau erneuerbarer Energien können auf schnellere Verfahren hoffen - zumindest hinsichtlich der Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung durch das Land. Die ressortzuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Martina Berthold kündigte nach der Klausur des Landesvorstands der Grünen am Wochenende in Anthering an, "dass Grün-Energie-Projekte in der Umweltverträglichkeitsprüfung ab sofort prioritär behandelt werden. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren und uns unabhängig von den schmutzigen, klimaschädlichen und auch teuren fossilen Energieträgern zu machen." Somit solle das demnächst startende UVP-Verfahren für ...