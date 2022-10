Energiesparen: Warmwasser in Salzburgs Schulen bleibt doch aufgedreht

Der Stadtratskollegium fasste einen neuerlichen Beschluss zum Energiesparen, das Abschalten des Warmwassers wird in Schulen und Kindergärten doch nicht durchgeführt. Gespart soll nun woanders werden.

Also doch nicht. Nachdem am Freitag bekannt geworden war, dass es in der Stadt Salzburg aus Energiespargründen ab kommender Woche kein Warmwasser mehr in Schulen und Kindergärten geben soll, beschloss das Stadtratskollegium am Montag, dass es für diese Einrichtungen eine Ausnahme geben soll. Man werde weiterhin alles daran setzen, die Vorgabe des Bundes umzusetzen, elf Prozent an Energie einzusparen, sagt Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). "Wir werden aber sicherlich nicht das Warmwasser zum Nachteil der Kinder und des Personals abdrehen."

...