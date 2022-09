"Energiewirtschaft muss mit den Preisen runtergehen"

LH Haslauer kündigte beim Rupertitreffen der ÖVP umfangreiche Hilfen für Unternehmen an. Die Turbulenzen der Grünen in der Koalition blieben eine Randnotiz.

Nach den coronabedingten Ausfällen in den Vorjahren haben sich am Freitagabend wieder Hunderte ÖVP-Funktionärinnen und -Funktionäre im Salzburger Stieglkeller zum traditionellen Rupertitreffen zusammengefunden. Entsprechend ausgelassen war die Stimmung mit Bier und Blasmusik unter den laut ÖVP rund 700 Besucherinnen und Besuchern. Dass wenige Stunden zuvor der grüne LH-Stv. Heinrich Schellhorn doch recht überraschend seinen Rückzug angekündigt hatte, blieb eher eine Randnotiz. Auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer bezog in einer launigen Rede erst nach 45 Minuten Stellung zu den massiven Problemen in ...