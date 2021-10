Enteigneter Gollinger hofft auf "Gnadenfrist"

86-Jähriger soll laut Bescheid am Samstag sein Haus räumen.

Nach jahrelangem Tauziehen steht jetzt fest: Ein 86-jähriger Gollinger muss das Haus, in dem er seit mehr als 70 Jahren lebt, am Samstag räumen und übergeben. Es muss Platz machen für die 27 Millionen Euro teure neue ÖBB-Bahnunterführung. Die Bauarbeiten haben im August begonnen, das Haus steht (noch) mitten in der Baustelle. Dem rechtsgültigen Bescheid liegt ein abgeschlossenes Enteignungsverfahren zugrunde. Demnach überwiegt das öffentliche Interesse das Einzelinteresse des Hausbesitzers.

Seit 2017 hatten ÖBB und der Betroffene um eine ...