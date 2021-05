Er bekommt ein Gehalt statt nur Taschengeld

Menschen mit Beeinträchtigung sind derzeit finanziell ein Leben lang abhängig. Ein Konzept, das bereits im Bundesrat diskutiert wurde, soll das ändern.

Seit 2018 arbeitet Halid Memic 40 Stunden die Woche in der Besucherbetreuung im Museum der Moderne (MdM): "Ich muss schauen, dass keine Objekte beschädigt werden. Denn es handelt sich um wertvolle Kunstgegenstände." Was dem 27-Jährigen am Job am besten gefällt? "Es wird nie langweilig. Man lernt immer etwas Neues." Dass Memic hier arbeitet, ist nicht selbstverständlich: Von Geburt an ist seine linke Körperhälfte nur eingeschränkt beweglich. Daher war der junge Mann nach Volks- und Sonderschule und einer Ausbildung auf Schloss ...