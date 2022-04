Erdiges und Handwerk locken Junge: Salzburger Landwirtschaftsschulen boomen

In allen fünf Landwirtschaftsschulen im Bundesland ist die Nachfrage größer als das Platzangebot. Der Frauenanteil steigt - nicht zuletzt wegen neuer Ausbildungszweige, etwa in der Pflege.

Früher besuchten fast nur Kinder aus bäuerlichen Familien die landwirtschaftlichen Schulen in Salzburg. "Das hat sich in den vergangenen Jahren stark geändert", sagt Agrarlandesrat Josef Schwaiger (ÖVP). Ein Drittel der Schülerinnen und Schüler an den vier landwirtschaftlichen Fachschulen des Landes komme aus Familien ohne eigene Landwirtschaft oder bäuerlichen Hintergrund. Der Andrang war noch nie so groß. "Die Anmeldezahlen haben ein Höchstniveau erreicht, wir können gar nicht alle Interessierten aufnehmen", betont Schwaiger.

Im kommenden Schuljahr werden 1042 Schülerinnen und ...