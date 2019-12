"Erdkabel-Gemeinden" hoffen auf den Nationalrat

Die Bürgermeister von Eugendorf und Koppl fordern von den Parlamentsklubs Gesetzesänderungen.

Waldschlägerungen und Vorarbeiten für den Baubeginn im Frühjahr laufen schon. Aber die Gegner der 380-kV-Freileitung sehen durchaus noch - auch politische - Chancen, am Ende ein Erdkabel durchzusetzen: Die Gemeinden Eugendorf und Koppl haben sich nun neuerlich an den Nationalrat gewandt. In einem Schreiben an alle fünf Parlamentsklubs ersuchen die Bürgermeister Hans Strasser und Rupert Reischl (ÖVP), wie schon im Jahr 2013, um eine Änderung des Starkstromwegegesetzes, damit zumindest in sensiblen Gebieten wie dem Nocksteingebiet eine Verpflichtung zur Teilverkabelung eingeführt wird.

Ihre Gemeinden seien "von der Untätigkeit des Bundesgesetzgebers erheblich betroffen", so die Ortschefs. "Im Land Salzburg droht um den Nockstein eine der massivsten Umweltsünden des 21. Jahrhunderts und damit ein über 80 Jahre sichtbares Zeichen politischen Versagens." In etwa so lang wäre die Bestandsdauer der Freileitung.

Eugendorf und Koppl haben den Nationalratsparteien gleich entsprechende Vorschläge für Entschließungsanträge mitgeschickt. Darin gehe es zudem um Gesetzesänderungen in der Umweltverträglichkeitsprüfung, weil Österreich, wie die EU festgestellt habe, Unionsrecht verletze. So seien auch "Trassenaufhiebe" (das Freimachen und Freihalten der Trasse unter den Seilen) als Rodungen zu werten.

Zudem verweisen die Gemeinden auf Teilverkabelungen z. B. in den Niederlanden, Deutschland, England und Belgien.