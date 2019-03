Der Franziskanerinnen-Orden beendet in fünf Jahren die Trägerschaft für die Kindergarten-Pädagogik-Schule und die Volksschule in der Schwarzstraße. Das Schulgelände wird verbaut. Die Verunsicherung in den Schulen ist groß.

Der Orden der Franziskanerinnen aus Vöcklabruck wird seine zwei Schulen in der Stadt Salzburg am Standort in der Schwarzstraße nur mehr fünf Jahre lang führen können: Mit Juni 2023 soll der Betrieb der Volksschule eingestellt werden; mit Juni 2024 jener ...