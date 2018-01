Ermittlungen in Causa Hans Mayr setzen Koalition unter Druck

Die Uhr tickt. Am 17. Jänner muss Wohnbaulandesrat Hans Mayr seine Bürgen und Spender nennen. Die Koalition hält trotz Ermittlungen zu ihm - zumindest noch.

Am Freitag hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien bekannt gegeben, dass sie ein Ermittlungsverfahren gegen Landesrat Hans Mayr eingeleitet hat - wegen des Verdachtes der Vorteilsannahme. Mayr hatte im SN-Gespräch am 19. Dezember zugegeben, dass Baufirmen für seine Kredite bürgen würden und auch Spenden an die Partei (der Salzburger Bürgergemeinschaft) geleistet haben. Allerdings seien keine Baufirmen darunter, die auch Wohnbaufördermittel erhalten hätten. Zwar sei das bei zwei Baufirmen der Fall gewesen, diese Spenden habe er aber zurückbezahlt. Am 16. November 2017 war davon noch keine Rede. Damals antwortete Mayr den SN, dass solche Spenden von Baufirmen an seine Partei unvereinbar seien und keine Bürgschaften von Baufirmen existieren würden.

ÖVP und Grüne wollen 17. Jänner abwarten

Die Ermittlungen gegen Mayr betreffen den Paragrafen 305 des Strafgesetzbuches (StGB). Weiters hat die Staatsanwaltschaft auch die mutmaßliche Geberseite im Visier - also die Baufirmen selbst. Es wird gegen unbekannte Täter wegen des Verdachtes der Vorteilszuwendung nach Paragraf 307a StGB ermittelt.

Die schwarz-grüne Koalition kann so einen Skandal im Lichte der Korruption drei Monate vor der Landtagswahl nicht brauchen. Sie hat auf Druck der Opposition und der vermehrten Medienberichterstattung ihrem siebten Regierungsmitglied noch vor Weihnachten eine Frist eingeräumt, alle Spenden und Bürgschaften offen zu legen. Sollte Mayr dem nicht nachkommen, müsse er zurücktreten. Nächste Woche, am Mittwoch den 17. Jänner, läuft diese Frist zur Offenlegung ab. Sowohl ÖVP als auch Grüne wollen diese Frist abwarten, ehe sie die Sache mit den Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft neu bewerten. Denn bislang habe sich nichts geändert, so die Argumentation der Koalitionsparteien. Das freilich ist ein gefundenes Fressen für die Opposition. Die FPS kritisiert die Grünen und wirft ihnen fehlende Transparenz vor. Die FPÖ wiederum kritisiert Landeshauptmann Wilfried Haslauer: "Beinah väterlich legt Haslauer die Hand auf seinen Schützling. Das hat nichts mehr mit Besonnenheit, viel mehr mit Verzögerungstaktik zu tun", sagt FPÖ-Chefin Marlene Svazek. Nachsatz: "Das durch Finanzskandale gebrannte Land verdient einen geschäftigen Landeshauptmann. Doch dieser brilliert gerade in Handlungsunfähigkeit."

(SN)