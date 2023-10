Erste Indizien: Arbeitsmarkt trübt sich ein

Allein, ganz so wird es nicht bleiben. Beyer ortet im Rückgang der offenen Stellen (um 22 Prozent auf 8893 per Ende September) erste Indizien dafür, dass sich der Arbeitsmarkt eintrübt. "Ich will nicht schwarzmalen, aber solche Bewegungen, vor allem in der Arbeitskräfteüberlassung und dem leichten Anstieg bei jungen Arbeitslosen, sind immer Vorboten in diese Richtung." Was die AMS-Chefin verwundert, ist vor allem der Rückgang der offenen Stellen in der Gastronomie - was wohl der Zwischensaison geschuldet sein dürfte.

Sehr viel Aufmerksamkeit bekommen die Jungen

Sehr viel Augenmerk wird auf die Jungen gelegt. Aktuell können 335 Lehrstellensuchende aus 1334 Stellen wählen. Jeder kann also aus fast vier offenen Lehrstellen wählen. Am krassesten fällt die Diskrepanz im Lungau aus: Gemeldet war für September ein Lehrstellensuchender, der aus 85 offenen Stellen wählen konnte; im Pongau betrug das Verhältnis 19:240, im Pinzgau 39:358. Rund 250 verschiedene Lehrberufe stehen im Bundesland zur Auswahl - bald auch in der Pflege. "Ich glaube, dass sich das bis zum Frühjahr ausgeht", sagt Beyer.

Mehrere Berufsmessen im Herbst

Die Vielfalt der Möglichkeiten beleuchtet u. a. am 12. Oktober die zweite "Erlebniswelt Lehre" in Hallein. Am 13. Oktober wird die BerufsInfoBörse in Tamsweg ausgerichtet. Den Abschluss macht die BerufsInfoMesse (BIM) von 23. bis 26. November im Messezentrum Salzburg.