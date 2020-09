Erster Corona-Fall in der Salzburger Landesregierung

Salzburgs Gesundheitsreferent und LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Im Juni hat es bereits Aufregung im Chiemseehof gegeben. Damals waren ein Büroleiter eines Regierungsbüros und ein Spitzenbeamter des Landes positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. In der Folge musste auch die siebenköpfige Landesregierung einen Coronatest absolvieren. Die Ergebnisse waren damals allesamt negativ.

Doch jetzt bleibt auch die Landesregierung nicht mehr verschont. Gesundheits- und Finanzreferent, Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) ist am Donnerstag positiv getestet worden. Er habe in der Nacht auf Donnerstag Symptome entwickelt und sei umgehend getestet worden. Der Schnelltest sei positiv ausgefallen, heißt es vom Land Salzburg. "Das Regierungsmitglied und die Mitarbeiter des Regierungsbüros wurden vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt, das weitere Contact-Tracing durch die Gesundheitsbehörden läuft."

Stöckl sagt: "Ich habe in der Nacht Fieber und Gelenksschmerzen bekommen und wollte sofort auf Nummer sicher gehen. Der Schnelltest in den frühen Morgenstunden ist positiv ausgefallen, ich habe mich sofort in häusliche Quarantäne begeben. Bisher habe ich nur leichte Symptome". Wo sich Stöckl angesteckt haben könnte, wisse er nicht, heißt es beim Land Salzburg. Stöckl war am Montag noch bei Terminen in Wien.



Teststraße eingerichtet

Die Landessanitätsdirektion richtet in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz eine Teststraße im Chiemseehof - genauer gesagt im Landtagssitzungssaal - ein, um unverzüglich alle Regierungsmitglieder mit deren Mitarbeitern, die Landtagsabgeordneten sowie die Landtagsdirektion und die von der Gesundheitsbehörde festgelegten Personen aus der Landesverwaltung vorsorglich zu testen. Landeshauptmann Wilfried Haslauer unterzog sich am Vormittag bereits einem Labortest und wurde negativ auf Covid-19 getestet. Bis auf weiteres werden sicherheitshalber sämtliche Termine abgesagt bzw. verschoben.

