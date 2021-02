Erstmals leitet eine Frau das Jugend- und Seniorenreferat

Monika Vogl hat eine bunte Vit - und ist für ihre neue Aufgabe ist von der Bezirkshauptmannschaft Zell zum Land Salzburg gewechselt.

Ende November ging ein Urgestein der Jugendarbeit des Landes in Pension: Wolfgang Schick (61). Er gründete 1986 den dem Land gehörenden Verein Akzente und war 35 Jahre lang Chef des Jugendreferats beim Land. Per 1. Februar ist Monika Vogl (55) als Nachfolgerin bestellt worden. Die promovierte Juristin hat eine bunte Vita: Aufgewachsen in Hallein, wechselte sie zum Studium nach Innsbruck. Beruflich war sie dort zunächst als Personalleiterin bei einem Stoffhersteller und später in der Schuldnerberatung tätig. 2006 zog sie in ...