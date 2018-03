Erwin Seeauer wittert einen "Justizskandal"

Ein Mathematik- und Physiklehrer gibt jetzt Schülern und Erwachsenen Nachhilfe in den Dingen, die im Leben wirklich zählen. Sein Angebot will der ausgebildete Lehrer und Lernsoftware-Produzent Julian …

Die Preisträger des "prima la musica"-Landesbewerbs stellten beim Abschlusskonzert in der Alten Residenz ihr Können unter Beweis. 77 davon vertreten Salzburg beim Bundesbewerb in Wien. Insgesamt stellten sich …

Chronik

Unbekannte stahlen medizinische Geräte und Bargeld. In der Zeit zwischen Samstag und Montagfrüh brachen bislang unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis in der Salzburg-Stadt ein. Die Täter entwendeten diverse …