Erzbischof Franz Lackner: "Wir sind Kirche und keine Firma"

Die Austritte gerade junger Menschen reißen nicht ab und zwingen die Kirche zum Sparen. Erzbischof Franz Lackner äußert sich im SN-Interview erstmals ausführlich zum Wirbel, den die Sparpläne in der Diözese auslösten, und erklärt, warum er Begriffe wie "nicht systemrelevant" für kirchliche Einrichtungen nicht mehr verwenden würde.

Salzburgs Erzbischof erlebt fordernde Tage: Der Vatikan ernannte Franz Lackner zum Visitator, der die Vorkommnisse um Ex-Erzbischof Schwarz in der Diözese Gurk-Klagenfurt zu untersuchen hat. Er wolle die Menschen dort hören, ihr Anwalt sein - wohlwissend, dass "die Wahrheit errungen werden muss", sagt Lackner. Inhaltlich will er die Causa aber nicht kommentieren, bevor er die heikle Mission Mitte Jänner antritt. Mit den SN blickte der Erzbischof auf ein bewegtes Kirchenjahr zurück - und heftige Finanzdiskussionen in seiner Diözese.