Erzbischof Lackner: "Das war ein großes Opfer für uns alle"

Ab 15. Mai dürfen Gottesdienste - unter Einhaltung bestimmter Regeln - wieder stattfinden. Was das für Salzburg bedeutet und warum nun wieder mehr Gläubige den Weg in die Kirche finden werden, erzählt Erzbischof Franz Lackner im SN-Interview.

Kultusministerin Raab und Kardinal Schönborn gaben am Donnerstag bekannt, dass pro 20 Quadratmeter in einer Kirche künftig nur ein Besucher zugelassen werden wird. Was bedeutet das für den Salzburger Dom? Die frohe Botschaft, die schon viele ersehnt haben, ist für ...