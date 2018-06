Der Finanzchef der Erzdiözese übergibt mit 1. Juli sein Amt. Zum Abschied gewährt er Einblick in die Bilanz - die zeigt, welche große "Firma" die Kirche ist.

Anfang Juli geht in der Erzdiözese eine Ära zu Ende: Nach 20 Jahren übergibt Josef Lidicky sein Amt als Finanzkammerdirektor an Cornelius Inama. Zuvor, am 27. Juni, segnen das Konsistorium und der Diözesan-Kirchenrat zum letzten Mal eine von Lidicky erstellte Bilanz ab.