Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger nennt neben dem Streit um die Führung der Bundes-SPÖ auch eigene Versäumnisse als Grund für die Wahlschlappe. Er startet im Frühjahr 2024 den dritten Versuch, um Bürgermeister zu werden. Dafür will er frustrierte ÖVP-Anhänger abwerben und Protestwähler von der KPÖ zurückholen.

Nach der Wahl ist vor der Wahl: In zehn Monaten werden in der Stadtpolitik die Karten neu gemischt. Vizebürgermeister Auinger (SPÖ) hofft, dass bis dahin in Wien Ruhe einkehrt. Dass die KPÖ die SPÖ bei der Landtagswahl in der Stadt überflügelt hat, beunruhigt ihn nicht.

Hat die SPÖ die Chance zum Mitregieren verpasst? Bernhard Auinger: Nein. Wir sind eine Partei, die immer Verantwortung übernommen hat, auch als kleinerer Partner. Ich habe vor dem letzten Wochenende noch nie so ...