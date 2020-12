Es war knapp: Keine Mehrheit für Abwahl des Uni-Rektors

Der Senat der Universität Salzburg tagte seit Dienstag, 14 Uhr, und traf erst kurz nach 23 Uhr die Entscheidung: Hendrik Lehnert bleibt weiter Rektor.

Der Knalleffekt bei der Senatssitzung der Uni Salzburg ist ausgeblieben: Der 26-köpfige Senat hat am Dienstagabend nach rund neunstündigen Beratungen per Videokonferenz, bei denen auch Rektor Lehnert (66) als Auskunftsperson geladen war, kurz nach 23 Uhr über den Abwahlantrag gegen den Rektor abgestimmt: Dabei gab es laut Sitzungsteilnehmern keine Mehrheit für den Abwahlantrag gegen Lehnert. Das genaue Abstimmungsergebnis wurde zunächst nicht bekannt gegeben - ebenso wenig, wer genau den umstrittenen Antrag letztendlich gestellt hat. Der Senat, der so etwas wie ...