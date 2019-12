Nicht an Not, sondern an Übermaß leidet Salzburg immer öfter. Ein Luxusproblem fordert das Land.

Zu viele Ausflügler und Gäste, zu viel Verkehr, zu viele Menschen im Einkaufszentrum und beim Christkindlmarkt, zu viele Zweitwohnsitze, zu viel Arbeit, zu viel Stress: Selbst in der einst besinnlichsten Zeit des Jahres dreht sich vielerlei Grübelei um eine Frage: ...