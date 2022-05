Teuerung: Sozialmärkte in Salzburg verzeichnen starken Zulauf

Die anhaltende Teuerung spüren nun auch die Sozialmärkte. Dort werden die Kunden, die den Gürtel nicht noch enger schnallen können, mehr.

Es sind noch 15 Minuten, bis der Laden öffnet, und dennoch reihen sich bereits Menschen vor dem Sozialmarkt in eine lange Schlange. Sie warten darauf, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen die Glastür öffnen und sie in den kleinen Laden im Zentrum von Straßwalchen hereinlassen. Einen Euro für einen Liter Rapsöl, 20 Cent für ein Kilo Äpfel - Menschen mit wenig oder keinem Einkommen können dort Lebensmittel günstiger kaufen. Und das betrifft in Straßwalchen immer mehr, sagt Theresia Wallerstorfer, die Leiterin des ...