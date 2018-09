EU-Gipfel: Die Hotellerie pocht auf Diskretion

Rund 4000 Nächtigungen werden durch den EU-Gipfel zusätzlich in Stadt und Land erwartet. Die Hoteliers in der Stadt halten sich bedeckt. Man pocht auf Geheimhaltung aus Sicherheitsgründen.

Diskretion steht hoch im Kurs. Wenn eine derartige Dichte an Prominenz ins Haus steht, will jede Auskunft gut überlegt sein. Diesen Eindruck gewinnt man dieser Tage bei einem Rundruf in Salzburger Hotels.

"Ich will selbst Informationen, aber ich gehe davon aus, dass sie erst kurzfristig bekannt geben, wer denn bei uns nächtigt", sagt Andreas Gfrerer von der "Blauen Gans". Seinen Kollegen ergeht es nicht besser. Das Hotel Sacher verweigert jegliche Auskünfte, auch ob seine Köche, wie kolportiert, das Abendessen in der Felsenreitschule bestreiten werden. "Sehr, sehr gut gebucht", sei man in der Nacht von 19. auf 20. September, heißt es sowohl im Hotel Bristol als auch im Imlauer Hotel Pitter. Die Häuser sind voll. "Ob die Chefs oder der Stab bei uns nächtigt, wissen wir nicht", sagt Hoteldirektor Herbert Mosbruck vom Hotel Sheraton.