Eugendorf: Altes Konradinum bleibt als Notquartier stehen

Die Gemeinde Eugendorf verschiebt den Abriss des Heims, hält das Grundstück als Reserve und baut Krabbelgruppen außerhalb des Dorfs.

Im Dezember konnten 36 Menschen mit schweren Behinderungen in Eugendorf in den Neubau des Konradinums übersiedeln. Den Abbruch des alten Heimgebäudes, das Eugendorf vom Land erworben hatte, sollte am Montagabend die Gemeindevertretung beschließen.

Doch das Haus bleibt vorerst stehen, damit es bei Bedarf als Quartier für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine genutzt werden kann. Diese einstimmige Entscheidung des Ortsparlaments bestätigte am Dienstag Bürgermeister Hans Strasser (ÖVP). "Wir haben das mit dem Landeshauptmann besprochen." Das Haus werde erst dann abgerissen, ...