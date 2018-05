Eugendorf: Ortschef will mit 69 erneut antreten

Der Eugendorfer Bürgermeister Hans Strasser (ÖVP) wird im Frühjahr 2019 erneut kandidieren - und wäre im Falle seiner Wiederwahl ältester Ortschef im Land.

Hans Strasser, seit 7. April 1989 ÖVP-Bürgermeister von Eugendorf, will es noch einmal wissen: "Ich trete bei der Wahl 2019 sicher nochmals an. Denn man ist so alt, wie man sich fühlt", sagt der Karosseriebau-Unternehmer, der am 16. Juni 69 wird. Damit ist Strasser der an Dienst- wie an Lebensjahren älteste Bürgermeister Salzburgs, der erneut kandidiert. Denn der bisherige Spitzenreiter in puncto Amtszeit - Bgm. Peter Nindl (ÖVP, 68 Jahre) aus Neukirchen, seit 1979 im Amt - tritt nicht mehr an. Auch die bisher an Lebensjahren ältesten Ortschefs - Fritz Zettinig (Bad Hofgastein), Max Aichhorn (Kleinarl) und Josef Buchsteiner (Forstau), - die alle Jahrgang 1948 sind, treten 2018 nicht mehr an oder übergeben ihr Amt davor. Und der Werfenwenger Bgm. Peter Brandauer ist ebenfalls seit 1989 im Amt, mit 57 Jahren aber viel jünger. Strasser zeigt sich voller Tatendrang: "Mich freut das Amt. Ich hoffe, dass ich noch gesund bleibe und nach den fünf Jahren noch 20 Jahre lang die Pension genießen kann. Dann wäre ich 94." Als nächstes Projekt nennt er den Neubau des Behindertenheims "Konradinum", für den aber das Land zuständig ist. Strasser ist seit 1979 in der Gemeindevertretung. "Wirtschaftsbund- sowie Parteiobmann im Ort war ich auch schon. Da war ich aber nicht gut, weil ich kein richtiger Parteimensch bin." Bei der Wahl 2014 wurde er trotz zweier Gegenkandidaten mit 70,6 Prozent bestätigt. In der Gemeindevertretung hält Strassers ÖVP mit 16 von 25 Mandaten die Absolute.