Europark: Verordnung für den Ausbau ist bald fertig

Um die Erweiterung des Europark zu genehmigen, müssen alle sieben Regierungsmitglieder zustimmen. Spar hat Anwälte eingeschaltet.

Das Einkaufszentrum Europark in Salzburg-Taxham soll um 14.000 Quadratmeter vergrößert werden. Zumindest lautet so das Ansinnen des Spar-Konzerns, der im Vorjahr einen neuen Anlauf für eine Erweiterung bei der Landesregierung unternommen hat. Gleichzeitig hat auch die Wiener Städtische für das ehemalige Baumax-Gebäude in Wals-Himmelreich um eine Standortverordnung angesucht.

Im März hat die Regierung entschieden, dass ein sogenanntes Hörungsverfahren gestartet wird - allerdings in beiden Fällen mit einer Flächenreduktion. Der Europark sollte um maximal 8500 Quadratmeter erweitert werden können. ...